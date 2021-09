Um homem, identificado como Wytalo Admilson de Sá Batista, de 26 anos, foi baleado na noite desta terça-feira (dia 21), na Servidão Boa Vista, no bairro Santa Cruz.

Segundo a Polícia Militar, agentes foram avisados do crime assim que a vítima deu entrada no Hospital São João Batista. No entanto, Wytalo não pôde ser ouvido pois passou por uma cirurgia de emergência. Ainda não há detalhes do estado de saúde de Wytalo.