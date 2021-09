O Rio de Janeiro ganhará novo reforço na segurança. O Diário Oficial desta quinta-feira (dia 23) publica o edital de concurso para Secretaria de Estado de Polícia Civil, com 350 vagas para diferentes cargos. São 200 para investigador policial, cem para inspetor de polícia, 25 para perito legista, dez para auxiliar policial de necrópsia, dez para técnico policial de necrópsia e cinco para perito criminal.

“Este mês já havíamos anunciado o concurso para delegado. Agora, é a vez de outras funções na Polícia Civil. Ao todo, vamos preencher 400 vagas. Esse reforço de pessoal, mais do que necessário, significa mais investigação, mais inteligência no combate ao crime, mais segurança para a população”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Provas e salários

O edital traz informações detalhadas sobre inscrições, etapas dos exames, requisitos que devem ser cumpridos pelos candidatos e conteúdo programático das provas.

A primeira fase divide-se em quatro etapas: prova de conhecimento (eliminatória e classificatória); prova de capacidade física (eliminatória); exame psicotécnico (eliminatório); e exame médico (eliminatório). Os candidatos aprovados vão para a segunda fase, que compreende o curso de formação profissional e a prova de investigação social.

De acordo o com edital, os salários-base das carreiras do concurso são:

– Perito legista e perito criminal: R$ 9.924,06;

– Inspetor de polícia: R$ 6.380,29;

– Investigador policial: R$ 5.840,37;

– Técnico policial de necrópsia: R$ 5.165,75;

– Auxiliar policial de necrópsia: R$ 4.606,29.

Inscrições

O concurso da Polícia Civil será realizado em parceria entre a Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra (Acadepol) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As inscrições estarão abertas das 16h da próxima segunda-feira (27/09) até as 16h do dia 26 de outubro. A taxa de R$ 100 deverá ser paga até 16h do dia 27 de outubro. Os candidatos terão duas opções para se inscrever:

– Posto da Fundação Getúlio Vargas: Rua Jornalista Orlando Dantas, 36, em Botafogo, entre 10h e 16h, entre 27/09 e 26/10, exceto sábados, domingos e feriados.

– Pela internet, no endereço eletrônico: https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrj21.