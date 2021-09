Somente no final da tarde desta quinta-feira (dia 23) foram identificados, no Instituto Médico Legal de Volta Redonda, os dois homens assassinados de madrugada na estrada da Fundação Beatriz Gama, no Retiro. Os corpos de Jonatan Antônio da Silva Leite, de 30 anos, e Wagner Ramos Meireles, de 47, foram reconhecidos por parentes.

Segundo a Polícia Militar, os dois foram encontrados no amanhecer desta quinta um terreno a cerca de 300 metros da entrada da fundação. Ambos estavam com as mãos amarradas para trás. Wagner estava também com os pés amarrados.

Ao lado dos corpos, a perícia recolheu várias cápsulas de pistola calibre 9 milímetros. Moradores das proximidades contaram que ouviram tiros por volta de 1h da madrugada. A Polícia Civil ainda não tem suspeitos do duplo homicídio, mas, pela forma como os homens foram executados, acredita em crime relacionado com o tráfico de drogas. Foto: Evandro Freitas