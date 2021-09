O empresário Luiz Claudio Escobar, de 59 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (dia 24), no Hospital São João Batista. A causa da morte ainda não foi informada.

Escobar era executivo com experiência em empresas de prestação de serviços. Formado em direito, ele foi proprietário do grupo Via e diretor da Conservadora Cidade do Aço e atualmente estava na Via Motos Kasinski.

O sepultamento do corpo de Luiz Escobar está marcado para as 13h, no Cemitério Portal da Saudade.



Foto: Reprodução