Com gols de Michael Paulista e Heitor, Volta Redonda vence de virada a Tombense-MG por 2 a 1, no Raulino de Oliveira.

Apesar da vitória, o Esquadrão de Aço fica em 5° lugar no grupo A e não se classifica para a próxima fase da Série C.

O jogo

O primeiro tempo foi eletrizante no Raulino de Oliveira. O Tombense-MG abriu o placar com Jean Lucas, aos 11 minutos.

Apesar do gol dos visitantes logo no início, o Volta Redonda não se abalou, partiu em busca do empate e não demorou a igualar o marcador. Após bate e rebate na área, Michael Paulista bateu forte para deixar tudo igual aos 18 minutos.

O Esquadrão de Aço seguiu pressionando e a virada veio aos 25 minutos. Caio Vitor cobrou escanteio pela direita e Heitor cabeceou com estilo para virar o marcador.

Na volta do intervalo, os visitantes passaram a pressionar em busca do empate, porém, com a defesa bem postada, o Voltaço não dava chances ao adversário e assustava nos contra-ataques. Em um deles, Emerson Jr. lançou Caio Vitor, que, ia sair livre na frente do goleiro, mas foi puxado por Moisés, que recebeu o cartão vermelho, deixando a Tombense-MG com um a menos. Na cobrança da falta, Michael Paulista quase marcou o terceiro.

Com um jogador a mais, o Volta Redonda passou a controlar ainda mais o jogo e quase chegou ao terceiro com Olávio, mas a finalização do atacante tricolor saiu por cima, tirando tinta do travessão. Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 2×1 Tombense-MG.