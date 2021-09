Assaltantes invadiram, no final da madrugada do domingo (dia 26), a residência de um casal de idosos no Laranjal, em Volta Redonda. O casal viveu momentos de terror. Violentos, os assaltantes feriram com uma faca a idosa e praticaram agressões físicas contra o marido dela. Eles roubaram aparelhos de TV, notebooks, roupas e outros objetos pessoais das vítimas, colocados no carro do casal, o Ford Fiesta placa LRL-9024.

Alertada, a Guarda Municipal de Volta Redonda esteve no local. A idosa já tinha sido socorrida no Hospital da Unimed. O marido dela foi levado ao Hospital Nelson Gonçalves, antigo Cais do Aterrado, onde foi atendido. Depois, foi à delegacia fazer o boletim de ocorrência. O carro usado pelos bandidos na fuga foi encontrado horas depois, abandonado na Rodovia do Contorno, próximo ao trevo de acesso ao bairro Água Limpa. Não há pistas dos assaltantes, que seriam pelo menos três.