Em reunião na última semana, o vereador Edson Quinto (PL) solicitou ao secretário de Ação Comunitária (Smac), Munir Francisco, a instalação de um Centro de Referência à Assistência Social (Cras) e a revitalização do Centro de Convivência do bairro. “Esses investimentos são importantes pra a população do local, que terá o atendimento ampliado e poderá contar com diversos serviços oferecidos pela prefeitura”, disse o parlamentar.

A revitalização do Centro de Convivência foi solicitada em função do local estar com as atividades paralisadas.

Foto: Divulgação