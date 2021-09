A Polícia Militar apreendeu cerca de um quilo de maconha neste domingo (dia 27), em Barra do Piraí. A droga, estava com um homem, flagrado na Estrada Manuel Coutinho de Carvalho, no bairro Asa Branca, tentando se desfazer de quatro embalagens com entorpecentes assim que percebeu uma viatura da PM.

Segundo os policiais que registraram a ação, inicialmente, o suspeito alegou que as drogas seriam para consumo dele e de outros dois homens, que também foram encaminhados à delegacia . No momento da abordagem, ele portava 121 tiras e 108 sacolés de maconha. Os policiais resolveram ir até a casa do homem, onde a irmã dele permitiu a entrada.

No local, os agentes encontraram 166 pinos de cocaína, 126 pedras de crack e uma balança digital. O homem ficou preso em flagrante por tráfico de drogas.