Um homem, de 28 anos, identificado como Allan Garcia Ramos da Silva, o “Paulista”, foi preso na manhã desta quinta-feira (dia 30), no bairro Nova Conquista, em Itatiaia. Ele é suspeito de envolvimento no homicídio do cabo da Polícia Militar, Clayton de Oliveira Valim, na madrugada da última quarta-feira (dia 29), em Resende.

A ação que terminou com a prisão de Allan contou com a participação de policiais civis e militares, que receberam a denúncia de que o suspeito estaria escondido em um imóvel no bairro Nova Conquista. Contra ele havia uma mandado de prisão, cumprido na delegacia de Itatiaia.