O cabo da Polícia Militar Clayton de Oliveira Valim, de 34 anos, foi morto a tiros por dois homens, na noite desta terça-feira (dia 28), no bairro Liberdade, em Resende. Ele chegou a ser socorrido no Hospital de Emergência, mas não resistiu. Valim era lotado no 37º batalhão, sediado na cidade. Camila Santos Andrade, de 38 anos, cunhada do policial, foi ferida com um tiro no braço, sendo atendida no mesmo hospital.

O cabo saía de uma confraternização familiar num bar da Rua Cláudio Manoel da Costa, quando foi surpreendido pelos assassinos assim que entrou no carro, o Corolla preto placa KZS-8354. Ele estava acompanhado também da mulher, Kariny de Oliveira Santos Garcia de Souza, e do filho de 8 anos. Um parente do policial contou que os criminosos se aproximaram, cada um por um lado, quando Valim se preparava para sair com o carro.

Uma câmera de segurança instalada na rua mostra que os criminosos eram três. Eles estavam num Voyage preto. A câmera mostra quando os dois atiradores deixam o carro, enquanto o comparsa manobra para colocar o veículo em posição de fuga. A câmera não registrou o crime, mas mostrou a dupla de assassinos voltando correndo para o Voyage. No local do homicídio, a perícia da Polícia Civil recolheu diversas cápsulas deflagradas de pistolas calibre 45 e “.40”. Até o momento, não suspeitos do crime.