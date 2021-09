Um homem ainda não identificado morreu após trocar tiros com a Polícia Militar nesta quarta-feira (dia 29), no bairro Lambicada, em Angra dos Reis. Com ele, os policiais apreenderam farto material entorpecente, uma pistola calibre 9mm com seis munições intactas e dois rádios transmissores.

Segundo a PM, agentes em patrulhamento pelo local foram atacados a tiros por cinco suspeitos e revidaram os disparos. Após o fim do tiroteio, os policiais encontraram o homem caído. Ele foi levado ao Hospital Geral da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos.

Outra ação

No condomínio Vale da Banqueta, no Parque Belém, um adolescente de 17 anos, e um jovem, de 24, foram detidos por tráfico de drogas. Ao serem abordados, eles confessaram que estavam vendendo drogas. Os policiais encontraram com eles 34 pinos de cocaína, 19 tiras de maconha e R$ 47 em dinheiro.