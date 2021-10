A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, apreendeu, na noite desta terça-feira (dia 5) grande quantidade de cocaína, no Porto do Rio, com destino a Moçambique, na África.

Segundo a PF, após a denúncia e um trabalho intenso de diligências, que começou ainda no início da manhã, os policiais federais da DRE e da Missão Redentor, com o apoio de cães farejadores, localizaram cerca de 4,3 toneladas do entorpecente acondicionado em caixas de sabão em pó, no interior de um contêiner.

No momento em que policiais realizavam o descarregamento desse primeiro contêiner, uma outra equipe da PF e da Receita Federal, em um trabalho conjunto de inteligência e cruzamento de informações, localizaram outro contêiner com mais aproximadamente 700 kg de cocaína acondicionadas em caixas de sabão em pó.

Após a vistoria completa, toda a droga foi encaminhada à Superintendência da PF no Rio de Janeiro para formalização da apreensão, que totalizou cerca de cinco toneladas, o que representa um recorde histórico de apreensão de cocaína no Rio de Janeiro. A Polícia Federal instaurou inquérito para aprofundar as investigações objetivando a identificação dos responsáveis pelo transporte internacional da droga.