Apontado como um dos principais líderes do tráfico de drogas em Angra dos Reis, Leonardo Oliveira da Conceição, o Leleco, de 29 anos, foi morto na tarde de terça-feira (dia 5), num confronto a tiros com policiais militares da cidade. Os agentes do 33º Batalhão informaram que quando entraram no Morro Santo Antônio foram recebidos a tiros.

O Disque Denúncia oferecia recompensa de R$ 2 mil a quem desse informações que ajudassem a polícia a prender o suspeito. Após a morte do suspeito ser confirmada, fogos estouraram na comunidade, conforme moradores registraram em vídeos e compartilharam em redes sociais.

Os PMs apreenderam munições, uma pistola e um comunicador. Leleco era apontado pelo polícia como chefe do tráfico de drogas nos bairros Camorim Grande, Caixa D’Água e Fortaleza. Era acusado também de ter sido autor de disparos contra o Fórum de Angra, no ano passado.

Desde 2018, o Disque Denúncia de Angra dos Reis já havia recebido pelo menos 110 denúncias relacionadas a ele, entre as quais a de que a quadrilha liderada pelo procurado retirava operadoras de internet e TV a cabo de suas comunidades, obrigando os moradores a assinarem com uma empresa ligada ao tráfico de drogas. Ainda de acordo com o Disque Denúncia, o suspeito também estaria envolvido com roubo de cargas na região e em vários assassinatos, inclusive o de um casal de enfermeiros encontrado morto dento de casa, no bairro Camorim Grande, em fevereiro do ano passado.