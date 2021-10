A onda de fake news (notícias falsas) chegou ao meio metalúrgico. O Sindicato da categoria teve que desmentir, por meio de boletim veiculado na quarta-feira (dia 6), um informativo que apresentava uma proposta de negociação coletiva com a empresa.

“A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos foi surpreendida com um boletim, divulgando uma proposta de votação de um acordo coletivo, que estaria sendo intermediado pelo próprio sindicato. Lamentavelmente, o sindicato tem que vir a público, se reportar aos trabalhadores para desmentir que esteja havendo qualquer votação e sequer negociação sobre acordo coletivo de trabalho”, diz trecho do informativo oficial da entidade.

A notícia falsa de uma negociação causou agitação entre os metalúrgicos por apresentar altos valores de bonificação pelo acordo coletivo, no valor de R$ 10 mil. Além disso, o boletim apócrifo garante o fim do cartão alimentação e da bonificação de férias no percentual de 70%, sendo que a empresa passaria a pagar 33,3%, como determina a lei.

Outras duas propostas também apresentam números de bonificação e a alteração de outras cláusulas vigentes atualmente. “O acordo vigente tem validade de dois anos, portanto, só terá vencimento em abril de 2022, conforme votação realizada e aprovada pelos trabalhadores. É importante esclarecer aos metalúrgicos que é fundamental que todos só acreditem nas notícias publicadas através dos órgãos oficiais de informação da sua entidade”, esclarece o informativo.

Segundo a diretoria do Sindicato, não se sabe a autoria do material e qual a intenção dos que publicação as fake news, por isso, é importante que os trabalhadores tenham muito cuidado e, caso se deparem com mais um boletim ‘fake’, denunciem ao sindicato.

“Vamos todos ficar em alerta com a maledicência de alguns poucos, que, simplesmente, não têm o que fazer e querem perturbar a nossa vida e trazer prejuízo a nossa luta, que não está fácil, por melhores salários e condições de trabalho. E, como presidente, reafirmo que no momento não há nenhuma negociação com a CSN sobre acordo coletivo. A nossa campanha salarial geralmente inicia em fevereiro com a pesquisa de pauta de reivindicação junto aos trabalhadores. Na próxima campanha, vamos juntos lutar para recuperar as perdas por conta da pandemia”, explicou Silvio Campos, presidente do SindMetal.