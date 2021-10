Concentrada na divisa com Volta Redonda, a região Leste de Barra Mansa abrange os bairros Boa Vista, Santa Inês, Metalúrgico, São Sebastião, Mangueira, Recanto do Sol, Cajueiro, Santa Rita, Morada da Granja, Paraíso de Cima e de Baixo, entre outros. Por lá, residem cerca de 45 mil habitantes. Muitos desses moradores não tiveram acesso ao ensino completo na fase de formação.

Para tentar oportunizar esta população, parlamentares dos dois municípios vizinhos se uniram para buscar junto ao governo do estado a implementação do curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na quarta-feira (dia 6), o vereador de Volta Redonda Betinho Albertassi (PSD) e os de Barra Mansa Deco (PSC) e Bruno Oliveira (PRTB) se reuniram com o secretário estadual de Educação, Alexandre Valle, para tratar do assunto. No encontro, foi destacado o crescimento da Região Leste e a necessidade da ampliação das turmas de ensino médio e a implementação novas do EJA.

“Por conta da pandemia da Covid-19 percebeu-se a necessidade de mais uma turma do 6º ano, que já tem muitas pessoas interessadas, além de novas turmas de EJA no horário noturno, para atender a população que trabalha durante o dia e deseja concluir os estudos”, destacou Deco.

O vereador Bruno Oliveiratambém solicitou a implantação de cursos profissionalizantes no novo formato do Ensino Médio no período da tarde. “O secretário Alexandre Valle acredita que já no próximo ano teremos este atendimento na Escola Estadual Boa Vista. Também solicitei a reforma do campo da Escola Estadual São Pedro, no bairro São Pedro”, completou.

O vereador volta-redondense Betinho Albertassi enfatizou a integração dos municípios, visto que a Região Leste corta as cidades de Volta Redonda e Barra Mansa. “Estamos buscando um caminho para solucionar essa importante questão que é a Educação de Jovens e Adultos dos Ensinos Fundamental e Médio e ampliação de turmas do 6º Ano. A reunião foi muito produtiva e em breve teremos essa demanda atendida”, pontuou.

Na reunião, os parlamentares foram acompanhados da coordenadora pedagógica do Colégio Estadual Boa Vista, Vanessa Neves, e da articuladora pedagógica, Francislaine Silva.

