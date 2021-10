A Polícia Civil de Porto Real está tentando identificar três homens que, no início da manhã de segunda-feira (dia 11), invadiram uma sorveteria na Avenida Dom Pedro II, no Centro da cidade, exigindo que o dono do estabelecimento entregasse a eles as chaves de uma casa lotérica que funciona ao lado.

O comerciante Francisco Guilhermino Neto, de 64 anos, foi rendido pelo trio, que chegou ao local num Jeep Compass prata. Um dos homens portava um fuzil e os outros estavam armados com pistola.

Uma câmera de segurança gravou os criminosos, mostrando também que um deles usava colete balístico e, o outro, uma camisa da Polícia Civil. As imagens mostram os três bandidos revirando o carro de Francisco, um Voyage estacionado em frente à sorveteria, em buscas das chaves da lotérica.



Sem encontrar o que queriam, eles fugiram. As imagens estão em poder da polícia de Porto Real.