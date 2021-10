Uma mulher de 41 anos ficou ferida com um corte superficial provocado por faca ao ter a casa invadida por um homem, por volta das 6h de segunda-feira (dia 11). O fato aconteceu no apartamento da vítima, na Rua 2, no bairro Conforto.

A mulher foi surpreendida ao acordar com o um homem sobre ela, armado com uma faca e tapando sua boca com um pedaço de pano. Segundo o registro feito na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), ela começou a se debater e acabou ferida superficialmente, na face e supercílio direitos. O barulho acordou seu padrasto, de 58 anos, que dormia num quarto ao lado do dela.

Ele entrou no quarto da enteada e travou uma luta corporal com o criminoso, que conseguiu fugir, deixando para trás a faca, um boné, um pé de sapato e uma sacola com uma calça. A vítima foi atendida no Hospital São João Batista.

A agressor foi descrito como moreno e alto. A Polícia Militar esteve no endereço da vítima e não achou sinais de arrombamento na porta do prédio ou na porta do apartamento invadido, que fica no segundo andar. O caso foi registrado como tentativa de estupro e agora será investigado pela Deam.