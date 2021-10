Dois suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos no dia passado por tráfico de drogas, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, eles foram flagrados com 205 pinos de cocaína, 80 tiras e 62 pedaços de maconha, rádio transmissor, dois celulares e 161 reais em dinheiro. Os agentes informaram que foram até o bairro verificar informação de tráfico, observaram os suspeitos, fizeram cerco e realizaram a abordagem. A dupla e o material foram levados para a delegacia de polícia.