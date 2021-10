A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, realizou nesta quarta-feira (dia 13), no Rio de Janeiro, uma ação de incineração das drogas apreendidas durante o os últimos dois meses e meio. Ao todo foram aproximadamente 7 toneladas de entorpecente incinerado, incluindo as cinco toneladas de cocaína apreendidas no Porto do Rio, no último dia 5.

MISSÃO REDENTOR

Estabelecida no Centro Integrado de Investigações e Operações de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, foi criada na Superintendência Regional da PF no Rio, em julho/2021, e conta com um grupo de policiais especializados na área de inteligência no combate às organizações criminosas violentas voltadas ao tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais.

Em dois meses e meio, foram apreendidos 6 toneladas de cocaína, 2 de maconha e 5 armas. Além disso, 19 pessoas foram presas em flagrante, 3 em decorrência da expedição de mandados de prisão temporária e 5 mandados de busca cumpridos.

Foto: Divulgação