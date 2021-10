Penedo, localizado na cidade de Itatiaia, no Sul Fluminense, se prepara para o maior evento de Natal do Estado do Rio. De 29 de outubro até 16 de janeiro, o clima natalino tomará conta da colônia finlandesa com a inauguração da Fábrica de Sonhos, instalada no Penedo Park, próximo ao centro de Penedo, em uma área com mais de 10 mil metros quadrados.

A abertura oficial acontecerá no dia 28 de outubro, quando um grande túnel de luz irá se acender para a chegada do Papai Noel na cidade. O bom velhinho irá se instalar na arena construída para abrigar o evento, que será a sede de 90 dias de celebração, com uma extensa programação totalmente adaptada ao contexto da pandemia mundial e a todos os protocolos de segurança.

O evento contará com 65 apresentações com decoração temática, cenografias e personagens que farão parte do desfile Fábrica de Sonhos, idealizado e desenvolvido também por carnavalesco do Rio que, no ano de 2001, revolucionou o desfile de Natal de Gramado. Às sextas, sábados e domingos, cerca de 300 figurantes e acrobatas irão transformar a magia dos figurinos, alegorias e coreografias em um grande desfile, repleto de iluminação, trilha sonora e um roteiro que irá despertar muitas emoções e encantamento. Além disso, no último domingo do evento, serão convidados moradores carentes de Penedo e entorno para assistirem ao espetáculo gratuitamente.

Para completar a magia, a Fábrica de Sonhos terá um grande parque de diversões que irá funcionar de terça a domingo, sempre das 13h às 23h, e contará com uma das maiores pistas de patinação no gelo itinerantes do Brasil. O espaço também irá abrigar uma roda gigante, autopista, cenários para fotos e vários brinquedos infláveis para garantir a alegria da garotada.

Além disso, o evento contará com uma área com aproximadamente 25 food trucks, oferecendo as mais variadas opções de alimentos e bebidas. Tudo isso reunido em uma megaestrutura com total acessibilidade, banheiros, fraldário, área coberta e respeitando todos os protocolos de segurança exigidos pela vigilância sanitária.

As vendas para os desfiles já estão abertas e os interessados podem adquirir os ingressos pelo site da Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/68786. Já aqueles que querem conhecer o Penedo Park podem comprar as entradas diretamente no local. A programação completa e mais informações podem ser acessadas no site oficial do evento www.penedopark.com.br ou nas redes sociais do Penedo Park: www.instagram.com/penedopark.

Serviço:

Fábrica de Sonhos – Natal Penedo

Data: 28 de outubro até 16 de janeiro.

Horário de funcionamento: De Terça a Domingo, de 13h às 23h.

Valor entrada parque: R$20,00 finais de semana e R$10,00 dias da semana. Crianças até 10 anos não pagam ingresso.

Valor desfile: R$190,00 (inteira), R$95,00 (meia entrada), em até 12x sem juros. Crianças até 5 anos não pagam ingresso.

Onde comprar: https://bileto.sympla.com.br/event/68786

Programação completa e mais informações: www.penedopark.com.br | www.instagram.com/penedopark