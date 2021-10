Um incêndio em um caminhão de carga interditou a via Dutra, na altura de Barra Mansa, nesta terça-feira (dia 19). Segundo as primeiras informações, o trânsito está parado desde às 17h40.

Segundo o motorista, ele notou fumaça saindo do compartimento do motor e, com isso, foi para o acostamento, e viu que o fogo estava aumentando rápido. Ele explicou que as chamas afetaram os sistemas de freios da carreta, destravando as rodas e, como o local é um aclive, a carreta desceu de ré, atravessando a pista e colidindo contra a mureta central, interditando totalmente a Via Dutra, sentido Rio de Janeiro.

Além disso, no sentido São Paulo, provavelmente devido a curiosidade dos motoristas, foram registrados duas colisões leves, sem vítimas e sem gravidade.

Até o fechamento da matéria, o engarrafamento já atingia mais de 10 quilômetros da rodovia.