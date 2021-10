Policiais da 89ª DP (Resende) prenderam em flagrante, na segunda-feira (dia 18), duas mulheres pelo crime de estelionato na modalidade fraude eletrônica. Elas são acusadas de aplicar o golpe de venda de cursos profissionalizantes.

Segundo os agentes, após receberem ofertas de cursos gratuitos, via redes sociais ou aplicativo de mensagens, as vítimas era convidadas a comparecer em uma palestra. No local, eram informadas de que deveriam pagar pelo material didático a quantia de R$ 600. No entanto, tratava-se de um golpe e elas não conseguiam acessar o conteúdo do curso.

O veículo de uma das acusadas foi apreendido e nele foram encontradas diversas fichas cadastrais de moradores das cidades de Nova Iguaçu, Itaboraí, Maricá, Niterói, Belford Roxo, São Gonçalo, Nilópolis, Duque de Caxias, Seropédica, Paracambi e Angra dos Reis. Tudo indica também se tratar de pessoas lesadas pela dupla.

Ainda de acordo com os policiais, foi realizado um relatório das duas máquinas de cartão que estavam em poder das criminosas, constatando cerca de R$ 1 milhão em movimentações financeiras. Elas foram encaminhadas ao sistema prisional.