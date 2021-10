O prefeito Antonio Francisco Neto recebeu nesta quarta-feira (dia 20) uma comitiva da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – reitor Ricardo Lodi, o pró-reitor de Saúde, Denizar Vianna Araújo e a pró-reitora de Extensão e Cultura, Cláudia Gonçalves – para discutir a implantação de projetos de incentivo à educação em Volta Redonda. A ideia é promover ações para a promoção do ensino, pesquisa e atividades de extensão destinadas à comunidade acadêmica. Entre elas a realização de cursos pré-vestibular gratuitos, para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O reitor Ricardo Lodi disse que durante a pandemia, a universidade precisou se reinventar, buscando alternativas para manter suas atividades. Ele afirmou que neste momento, com o avanço da vacinação contra Covid-19 e a diminuição dos números da doença, o objetivo é interiorizar a UERJ, levando a instituição para diversas regiões do estado com ações imediatas no âmbito social, cultural, esportivo e da educação.

“Essa reunião entre a UERJ e o município de Volta Redonda, foi um encontro preliminar que serviu para estreitar laços. Tenho certeza que a gente sai deste encontro em condições, em um futuro muito breve, de estabelecer projetos de ensino, pesquisa e extensão na cidade”, enfatizou o reitor Ricardo Lodi.

O prefeito Neto disse que a presença da UERJ em Volta Redonda é vista com bons olhos, principalmente para oferecer a oportunidade para pessoas que não têm condições mudarem de vida.

“Queremos ser o maior parceiro da UERJ no estado. O alcance social que esses projetos têm é muito grande e queremos ser uma referência nesses projetos. Podemos mudar a história de muitas pessoas. Com certeza é um desejo nosso trazer essa iniciativa a Volta Redonda”, disse Neto.

A reunião contou também com a participação do vice-prefeito Sebastião Faria; o secretário e o subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Sérgio Sodré e Fernando Lee; o assessor especial Deley de Oliveira, o subprocurador geral do município, Danilo Drilard, e o vereador Paulinho AP.

Foto: SecomVR