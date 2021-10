Tumores ósseos são condições raras. Algumas estimativas demonstram, por exemplo, que eles representam apenas 0,2% de todos os cânceres. Ainda assim, devido à complexidade das variações em que pode se apresentar, a doença impõe desafios. Desafio esse que desde 2010 vem sendo enfrentado pela motorista de ônibus aposentada Luciene Silva. Aos 39 anos, ela luta contra o câncer, iniciado nas mamas e que deixou sequelas de metástase óssea.

Para prosseguir com o tratamento, a moradora do bairro Três Poços, em Volta Redonda, lançou uma vaquinha virtual. “Fiz tratamento de quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. Em 2020, descobri a metástase óssea, que se expandiu pelo meu corpo, o tumor fraturou minha coluna, comprimindo a medula óssea”, detalhou.

Luciene passou por uma cirurgia na coluna para descomprimir a medula. “Depois disso, fiz radio [radioterapia] e quimio [quimioterapia] novamente, mas não tive resultados positivos. Tive uma fratura óssea por conta do tumor, que evoluiu e estou paraplégica”, explicou. “Estou tendo que me adaptar e, por isso, decidi fazer a vaquinha virtual para cobrir despesas básicas que tenho com produtos de higiene, remédios, alimentos e outros. Como recebo um salário mínimo, não consigo arcar com todas as despesas e meu marido está cuidando de mim, com isso, não está trabalhando”, completou.



A vaquinha virtual foi criada em setembro deste ano e tem como objetivo arrecadar o valor de R$ 30 mil. As pessoas interessadas em ajudar podem acessar o link http://vaka.me/2365283 e fazer a doação. “Estou tentando me reerguer e achar forças para lutar, buscando Deus para me fortalecer. É o momento mais difícil da minha vida e qualquer valor de contribuição irá me ajudar nesse processo todo”, finalizou.

As neoplasias são mais recorrentes em crianças, o que tem exigido inovações nos tratamentos. O tumor primário, que se desenvolve no próprio osso, é o menos comum. A maior incidência de tumores ósseos acontece em situações de metástase – originando-se de outro órgão. Entre os tipos de câncer que mais provocam metástase óssea estão os tumores de mama (é o caso de Luciene Silva, próstata, pulmão, rim, bexiga e o melanoma.