Policiais civis da 101ª DP, com apoio de militares do 28º Batalhão, deflagram, nesta quinta-feira (dia 21), a “Operação Argentium II” contra uma facção do tráfico de drogas que atua no bairro Cruzeiro e adjacências, em Pinheiral. O objetivo é cumprir 33 mandados de prisão e cinco de busca e apreensão contra integrantes da quadrilha. Até o momento, 20 pessoas foram presas e um menor foi apreendido.

De acordo com as investigações, a quadrilha é responsável pela venda direta de entorpecentes, bem como por diversos homicídios em razão da disputa territorial. Os membros do bando também são acusados de aliciar adolescentes para atuar nas atividades ilícitas.

A ação visa, ainda, desarticular a facção a fim de reduzir os crimes na localidade. O nome da operação faz alusão à denominação da organização criminosa que se autointitula “Tropa da Argentina”.