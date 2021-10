Um jovem de 22 anos foi assassinado em Volta Redonda na madrugada desta sexta-feira (dia 22). Ele foi identificado como Werton Lucas de Souza Santos.

O crime ocorreu na Via 1 no bairro São Sebastião, pouco depois da meia-noite. Policiais militares foram avisados do homicídio e seguiram para o bairro. Eles não conseguiram encontrar testemunhas do homicídio.

Na delegacia de polícia, os agentes verificaram que Werton tinha deixado a prisão havia apenas dois dias. Também constataram, através do portal da segurança, que o rapaz era suspeito de um homicídio e tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas conforme portal de segurança.