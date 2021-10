No bairro Jardim Cidade do Aço, a Polícia Militar prendeu, na tarde de quinta-feira (dia 21), um jovem e um adolescente, que não tiveram a idade informada, por tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos 21 trouxinhas de maconha, 124 pinos de cocaína, 13 pedras de crack e 65 reais em espécie. A ação aconteceu na Servidão B-1 da Rua Frei Caneca. Segundo os agentes, os dois suspeitos tentaram fugir, mas foram cercados.

Em outra ação realizada durante a noite, desta vez no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, agentes prenderam um jovem com maconha e cocaína.

Igor Barreto Schimidt, que não teve a idade informada, foi preso na servidão da Rua Natal, com 30 tiras de maconha, 83 pinos de cocaína e 52 reais em espécie. De acordo com a Polícia Militar, ele despertou desconfiança de uma equipe do Grupamento de Ações Táticas e, ao perceber que seria abordado, tentou correr, mas foi alcançado.