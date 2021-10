A Polícia Civil registrou neste sábado (dia 23) o assassinato de uma mulher de 27 anos, no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí. O crime aconteceu na residência da vítima e os suspeitos são dois homens que invadiram o imóvel.

De acordo com a apuração da Polícia Militar, a vítima foi arrastada do quarto para a sala, onde foi executada. Ainda de acordo com a polícia, a vítima possuía passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas.

Outro casos

Outras duas mulheres foram assassinadas na região no sábado. Em Engenheiro Paulo de Frontin, uma mulher de 31 anos, foi morta a facadas pelo cunhado, de 25, que ainda feriu gravemente a própria mulher, de 29.

Em Angra dos Reis, uma mulher de 34 anos, foi morta a tiros por um homem no bairro Japuíba. Não há informações sobre as circunstâncias do crime.

Com informações do Foco Regional