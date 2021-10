Agentes da Polícia Federal prenderam, em flagrante, na quinta-feira (dia 28), um estrangeiro no Aeroporto Internacional do Rio transportando cocaína no interior de oito velas.

O passageiro, de nacionalidade moçambicana, tentava embarcar com destino a Maputo, no Moçambique, em voo com conexão em Lisboa, quando foi surpreendido pelos policiais federais da Delegacia Especial do Aeroporto Internacional do Rio.

O preso, juntamente com a droga apreendida, cerca de 5kg, foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Rio para a formalização do auto de prisão em flagrante e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça Federal e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

Foto: Divulgação