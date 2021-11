Uma denúncia levou a Polícia Militar a apreender um fuzil calibre 556, na Vila Delgado, em Barra Mansa. Informação recebida na manhã deste domingo (dia 31) era que elementos estariam numa área de mata próxima da Rua Cabo Cesário, escondendo armas e drogas.

Denúncia levou os policiais a encontrarem fuzil – Fotos Divulgação 28º BPM

Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) se deslocaram ao local, considerado de difícil acesso para a chegada das viaturas sem serem vistas pelos olheiros do tráfico. Com a aproximação das guarnições, elementos fugiram deixando vestígios de terra mexida.

Fora feitas buscas, resultando na apreensão do fuzil, além de quatro carregares, munição e um galão de cheirinho da loló, enterrados na mata. O material foi apresentado na 90ª DP. Ninguém foi preso.

Segundo em 24 horas

Este foi o segundo fuzil calibre 556 apreendido em Barra Mansa pelo 28º Batalhão nas últimas 24 horas. Na tarde de sábado (dia 30), policiais militares, com informações do Serviço Reservado (P2), localizaram uma arma em uma residência da Avenida Presidente Kennedy.



No imóvel, foram apreendidos ainda um carregador, 20 munições calibre 556, uma granada, um tablet de cocaína e um celular. Duas pessoas que estavam no interior do imóvel foram conduzidas à 90ª DP, onde o caso foi registrado.