Agentes do 10° Batalhão de Polícia Militar apreenderam dez pés de maconha. A droga estava em uma casa abandonada, às margens da Estrada Antônio de Freiras Tinoco, no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí. A ação policial foi realizada na sexta-feira (dia 29), após os agentes receberem denúncia de que pessoas, em atitude suspeita, estavam no local.

Os desconhecidos fugiram ao avistarem a aproximação dos policiais militares, que ao vasculharem o imóvel encontraram os pés de maconha. O fato foi registrado na Delegacia de Barra do Piraí e os pés de maconha foram destruídos pela PM.

Foto: Divulgação PM