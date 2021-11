Uma discussão entre dois homens em um bar resultou na morte de um deles, que foi agredido a pauladas, segundo parentes informaram à polícia, discutiu com um homem no bar da Rua Joaquim de Queiroz, no bairro Santa Lúcia, onde a agressão ocorreu no sábado (dia 30). Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado à Santa Casa de Misericórdia. A vítima morreu no dia passado.

Segundo a assessoria do hospital, Thiago chegou com múltiplos hematomas e sangramento no ouvido. Seu quadro logo piorou, com rebaixamento de nível de consciência. Ele foi entubado, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

Segundo familiares, a polícia já teria identificado o autor das agressões e está à sua procura.