As fortes chuvas que atingiram a região Sul Fluminense vêm causando prejuízos em diversas cidades, colocando em alerta a Defesa Civil de cada município.

Em Volta Redonda, a Defesa Civil está monitorando as áreas de risco para alagamentos e deslizamentos. Até o início da tarde desta segunda-feira (dia 1º), oito ocorrências foram registradas, sendo a maioria relacionada a queda de galhos de árvores, com obstrução de via e sem maior gravidade. Até o momento, choveu aproximadamente 46 milímetros. O Rio Paraíba do Sul está a um 1,10 m acima do nível normal.

Foram registrados dois deslizamentos de terra em Barra Mansa, nos bairros Cotiara e Siderlândia, sem que houvesse prejuízos à população, e a Defesa Civil monitora os rios que cortam o município.

Houve registro de deslizamento na RJ-163, próximo o Mirante da Luz, no trecho que liga a Via Dutra ao distrito de Visconde de Mauá. Em outro trecho, que liga o distrito a Maringá e Maromba, a estrada ficou parcialmente interditada após deslizamento de terra provocado por uma erosão e, com isso, um poste de energia cair no local.

Foto: Reprodução das Redes sociais