O corpo de Rangel Vani dos Santos, de 62 anos, desaparecido desde a última terça-feira (dia 2) foi localizado na noite desta quarta (dia 3), próximo a um lago, no bairro Morada da Colina, em Resende. O idoso morava no mesmo bairro e, de acordo com familiares, teria saído sem avisar quando não havia mais ninguém em casa. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade. A Polícia Civil realizou perícia no local e o caso está sendo investigado pela 89ª DP (Resende).