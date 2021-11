A candidata a vice-presidente da chapa 1 “OAB Forte Unida”, a advogada Grazielle Granato, intensificou esta semana a caminhada em busca do voto feminino. Em reuniões com profissionais da classe, a candidata reforçou propostas defendidas pela chapa com foco no cumprimento de leis já existentes, entre elas, a Lei Júlia Matos, que lista uma série de avanços para as mulheres que advogam. Para isso, Grazielle voltou a defender a criação da Comissão de Prerrogativas e Valorização da Mulher Advogada.

“São prerrogativas que precisam ser cumpridas, mas também precisam ser divulgadas, pois muitas profissionais deixam, às vezes, de exigir seus direitos na correria da profissão, que muitas acumulam ainda com seus afazeres como mãe, dona de casa e esposa”, ressaltou Grazielle, lembrando que a Lei 13.363, de 2016, Julia Matos, estabelece, entre outras medidas, que advogada grávida tenha estacionamento no fórum, tenha preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, tenha entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raios X, revelando uma série de conquistas que mostram a importância da participação ativa, com direito a decisões na nossa instituição.



A candidata foi a campo defender ainda a criação de uma Banca de Mulheres, que em sintonia com a ESA (Escola Superior da Advocacia), terá como objetivo a criação de cursos para o aperfeiçoamento das mulheres, além de fomentar os nomes das profissionais já existentes que vêm desenvolvendo trabalho de destaque entre a classe. Grazielle afirma que, os cursos de aperfeiçoamento sobre as prerrogativas das mulheres que advogam, bem como os de aperfeiçoamento profissional, são imprescindíveis para o dia a dia das advogadas. “O conhecimento empodera, fortalece a nossa auto estima, além é claro, de garantir nosso sustento”, ressaltou Grazielle.



A Banca de Mulheres deverá ainda manter o cadastro de palestrantes atualizado, garantindo uma maior participação do público feminino nos eventos. “Nossa cidade tem profissionais incríveis que, as vezes, são esquecidas quando se pensa em nomes de palestrantes para eventos de interesse da classe”, completou a candidata, acrescentando que quer ainda que sejam criados fraldários para amamentação e áreas kids, na sede da OAB, nas Salas da OAB, no Fórum Estadual, TRT (Tribunal Regional do Trabalho) e Justiça Federal.

O presidente e candidato a reeleição da OAB, Volta Redonda, Rodrygo Monteiro, também saiu em defesa da valorização da mulher advogada. “A mulher merece ser valorizada, ter seus direitos garantidos e precisamos que, elas, participem das decisões do nosso dia a dia na OAB, pois somente assim, avançaremos”.

Foto: Divulgação