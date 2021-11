O novo mandato do prefeito Neto (DEM) caminha para encerrar seu primeiro ano, e passados dez meses já é possível comparar números efetivos entre a atual administração e a da gestão anterior, do ex-prefeito Samuca Silva (Podemos), que deixou o Palácio 17 de Julho com avaliação baixa dos eleitores. Todavia, apesar de apregoar que recebeu o Poder Executivo falido, os fatos se sobrepõem aos argumentos de Neto.

Gastos com a contratação de serviços voltaram à normalidade, conforme consta no Portal da Transparência, superando em alguns momentos o período de Samuca e sua equipe. Um desses comparativos feitos pela Folha do Aço tem como base o registro de preços para o serviço de confecção e fornecimento de uniforme escolar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Conforme o edital nº 116/2021, a Prefeitura marcou para o dia 19 deste mês, às 9h, pregão eletrônico, do tipo menor preço global. O valor máximo que a administração se propõe a pagar para a aquisição do material, incluindo jaquetas, camisas e bermudas, supera a ordem de R$ 5,9 milhões (R$ 5.917.595,94 para ser preciso).

Comparando com licitação semelhante, como a do contrato 227/2020, a gestão anterior pagou 60,64% a menos no ano passado, ou seja, R$ 3,6 milhões (exatamente R$ 3.683.674,80). A diferença no valor global é de aproximadamente R$ 1,9 milhão.

Comparativo de valor unitário

Considerando os valores unitários de cada item do edital de compra, que começou a ser retirado na quinta-feira (dia 4) pelas empresas interessadas no pregão, a diferença chega a 129%. Isso ocorre no lote que trata da compra de camisa regata para alunos do 6º ao 9º ano e estudantes da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Neste item específico, a SME estima pagar R$ 22,06 por cada unidade. Com as mesmas especificações, no ano passado as regatas saíram por R$ 9,65.

Sobrepreço também na estimativa da atual administração para a aquisição de calça escolar. O valor unitário previsto é de R$ 34,82 para a licitação do próximo dia 19. No governo Samuca Silva, cada calça saiu por 24,50. Portanto, a diferença é de 42%

Há discrepância de 32% ainda nos valores unitários das jaquetas escolares. A administração de Neto estima pagar R$ 56,00, enquanto a licitação da gestão anterior obteve o preço final de R$ 42,50.

Um ponto precisa ser observado, com a pandemia do Coronavírus, as aulas presenciais na rede pública municipal foram suspensas em março de 2020. O retorno, no sistema híbrido (presencial e online) aconteceu em setembro. A volta plena das aulas só ocorreu no mês passado, em outubro.

É possível dizer que grande parte dos itens adquiridos com recursos públicos no ano passado, com objetivo de serem distribuídos este ano, ainda podem ser considerados aptos ao uso. Isso incluiria até mesmo o estoque para atender aos novos alunos que vierem a se matricular na rede.

Para quem diz que está com pires nas mãos, trata-se de uma política nada inteligente no campo econômico. No entanto, vale frisar que os valores de cada produto podem sofrer alterações (para menos) no momento em que for sacramentado o pregão eletrônico do dia 19.

Foto: Arquivo