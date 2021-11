Durante abordagem na manhã desta sexta-feira (dia 5), policiais militares do GAT (Grupamento de Ações Táticas) apreenderam 900 pedras de crack em Barra do Piraí. O material entorpecente estava distribuído em sacolés dentro do tanque de combustível de um Corsa Sedan, no bairro Santa Bárbara. O motorista do veículo, de 41 anos e que trabalha para um aplicativo, foi preso.



Foto: Divulgação PM