Um furto foi registrado na madrugada desta sexta-feira (dia 5) na Academia Proquality, situada na Rua Dom Pedro II, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda. Após determinação do Centro de Inteligência e Segurança Pública (Cisp), agentes da 5° CPA do 28° Batalhão de Polícia Militar foram ao endereço para verificar a ocorrência de furto ao estabelecimento comercial. De acordo com o proprietário da academia, foi levada a quantia de R$ 100 e dois aparelhos celulares, além de danos causados pelo arrombamento de uma porta de blindex. O local conta com câmeras de segurança, porém as imagens de baixa qualidade não ajudaram a identificar o autor do crime.