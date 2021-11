Um acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste sábado (dia 6), no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O fato teria ocorrido após uma discussão causada por um esbarrão entre dois veículos: um Sentra preto e uma Picape Saveiro vermelha. O motorista da Saveiro, um rapaz de 23 anos, teria perseguido o condutor do Sentra, um homem de 59, após este último ter esbarrado na Picape. Com a perseguição, que começou na Avenida Nelson Gonçalves, os veículos teriam subido a calçada na Avenida Paulo de Frontin e atingido uma banca de jornais. De acordo com testemunhas, a Saveiro teve um princípio de incêndio, contido por extintores.

Houve agressão entre os envolvidos e o motorista do Sentra precisou ser hospitalizado e passa por exames no Hospital São João Batista. Já o condutor da Saveiro passou por teste de etilômetro, que confirmou a embriaguez. Ele acabou preso.