Após denúncias sobre a chegada de uma carga de cocaína no Residencial Ingá II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, a Polícia Militar apreendeu na manhã deste sábado (dia 6) 891 pinos da droga no condomínio. Segundo a PM, com a chegada dos agentes, os traficantes fugiram em direção a uma área de mata, deixando o material entorpecente. Ninguém foi preso e a droga foi encaminhada para a 93ª DP (Volta Redonda).

Foto: Divulgação PM