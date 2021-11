Policiais civis da 92ª DP (Rio das Flores) prenderam, nesta sexta-feira (dia 5), uma mulher pelo crime de homicídio qualificado. Ela foi capturada em Angra dos Reis.

Segundo os agentes, o crime ocorreu em 2018. A criminosa participou do homicídio de seu ex namorado. As investigações apontam que o atual namorado dela, que era chefe do tráfico de drogas em Paraíba do Sul e já está preso, matou a vítima.

Contra ela foi cumprido um mandado de prisão preventiva.