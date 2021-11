Uma mulher de 35 anos foi socorrida pela Polícia Rodoviária Federal após ser abandonada na altura do km 302 da via Dutra, em Resende. Os agentes estavam em patrulhamento quando avistaram uma pessoa ao lado de um Corsa no acostamento fazendo sinal para a guarnição.



A proprietária do veículo relatou aos agentes que não possui Carteira de Habilitação nem sabe dirigir. Segundo ela, em um desentendimento com o seu companheiro, chegando a ocorrer agressão, o mesmo, que era condutor do veículo, deixou o local a pé.



As chaves do carro, além de objetos pessoais, como celular e dinheiro, conforme relato da mulher, foram levados por seu companheiro. Com ajuda da PRF, a proprietária do veículo foi levada à 89ª DP.