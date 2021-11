Após denúncias de que no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa, estaria ocorrendo tráfico de drogas com elementos armados, agentes do GAT de 2ª CIA foram ao local na noite deste domingo (dia 7) e efetuaram cerco, sendo recebidos a tiros. O fato ocorreu na Rua Luís Isaque Mercedes. Um suspeito de 19 anos foi preso e, com ele, foram apreendidos 63 pinos de cocaína com a descrição “Grota Feliz natal pânico PÓ R$10”, nove trouxinhas de maconha, dois pedaços da mesma droga e R$ 60 em espécie. Ele admitiu trabalhar para o tráfico e pertencer à facção Comando Vermelho. O outro suspeito, que efetuou os disparos, fugiu. O rapaz de 19 anos foi conduzido para 90° DP (Barra Mansa) para medidas cabíveis.

Foto: Divulgação PM