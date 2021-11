No sábado (dia 6), após receber denúncias a respeito de tráfico de drogas em Pinheiral, agentes do 5º CPA do 28º Batalhão de Polícia Militar localizaram uma mulher, de 41 anos, e um adolescente, de 16, portando uma bolsa contendo 74 pedras de crack, sete pinos de cocaína e R$ 53 em espécie. O fato ocorreu no bairro Cruzeiro. O menor teria confessado efetuar o tráfico no local, com auxílio de sua genitora. Diante dos fatos, a dupla foi conduzida para 101ª DP (Pinheiral), para apreciação da autoridade policial. Na unidade, foi constatado que o adolescente já tinha passagens por tráfico.