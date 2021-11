Um foragido da Justiça acusado de matar uma criança de dois anos, em Barra Mansa, morreu na noite desta segunda-feira (dia 8), durante confronto com policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). Guilheme Resende do Nascimento, conhecido como “Gui da Mangueira”, foi localizado em uma casa, no Portal das Flores, em São Pedro, e atirado em direção aos policiais, que revidaram. Ferido, o criminoso foi socorrido ao Pronto-Socorro da cidade, mas não resistiu.

Guilherme é acusado pelo assassinato do menino Ycaro Miguel Sigilão dos Santos, que tinha apenas dois anos quando foi atingido por uma bala perdida em 24 de julho, em Barra Mansa. Guilherme teria chegado em um carro preto no bairro Paraíso de Cima e atirado contra um rapaz de 21 anos. Um dos tiros acabou acertando a criança, que morreu na Santa Casa de Misericórdia, na mesma cidade. Anderson Leite Antero, alvo dos disparos, também veio a óbito no dia seguinte.

Gui da Mangueira vinha sendo procurado desde então. Os agentes chegaram a fazer buscas no seu endereço, cadastrado no Portal de Segurança, onde um familiar alegou que não o via há mais de cinco anos. Segundo a PM, o crime teria sido motivado por vingança, depois que um familiar do suspeito ter sido agredido pelo jovem baleado no bairro Paraíso.

Conforme divulgou o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, os PMs receberam uma denúncia de que um foragido da justiça carioca e que pertencia ao crime organizado estava em uma residência, em São Pedro. Imediatamente, a corporação encaminhou os dados ao Ministério Público que solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão.

O Baep informou que em cumprimento do referido mandado de busca equipe foi recebida por disparos de arma, mas os policiais revidaram. O foragido foi levado à unidade de saúde, mas morreu. Ele portava um revólver calibre 38, que foi apreendido pela PM.