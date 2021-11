A Polícia Rodoviária Federal abordou na noite de segunda-feira (dia 8) um caminhão com placa de Curitiba/PR, que seguia no KM 319 da Dutra, sentido SP, em Itatiaia, transportando 54 mil cervejas em lata. Durante a vistoria, o motorista, de 36 anos, informou que não portava nota fiscal para o transporte da mercadoria. Ele disse ainda que carregou o caminhão em um depósito em Duque de Caxias e que entregaria a carga em uma distribuidora de bebidas em Curitiba. Diante dos fatos, o veículo com a carga e o condutor foram conduzidos até o Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi e a ocorrência apresentada a um Auditor Fiscal para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF