Dois homens, de 38 e 42 anos, foram detidos na manhã desta segunda-feira (dia 10) furtando objetos do antigo Hospital São Camilo, situado na Rua Lions Club, na Vila Santa Cecília. A prisão em flagrante ocorreu após os agentes da 5º CPA do 28º Batalhão de Polícia Militar de Volta Redonda receberem a denúncia sobre o furto de alumínios de janela no estabelecimento. O antigo Hospital São Camilo, que também sediou o Hospital do Idoso durante a antiga gestão municipal, hoje encontra-se desativado. Os criminosos foram conduzidos à 93ª DP (Volta Redonda) junto com o material roubado e permaneceram presos, autuados no artigo 155 do Código Penal.