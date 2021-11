O governador Cláudio Castro fechou, na sexta-feira (dia 12), um acordo com a empresa Poma para a reativação do Teleférico do Complexo do Alemão. Durante visita à fábrica, em Voreppe, na França, foi definida a entrega da proposta técnica, com cronograma e orçamento para a realização das obras, em dezembro.

“Hoje (sexta), iniciamos as negociações para reativar os equipamentos e instalações do Teleférico do Alemão, que está parado há mais de cinco anos. Vamos devolver à população das comunidades do complexo esse importante meio de transporte. Vamos levar mais dignidade aos moradores e ajudar no desenvolvimento econômico da região, já que a volta do teleférico movimenta a economia local, gerando emprego e renda e atraindo, inclusive, turistas”, ressaltou Castro.

Representantes da Poma, que detém a exclusividade do sistema eletromecânico do equipamento, vistoriaram o teleférico no início de setembro e elaboraram um relatório técnico de danos. A proposta foi apresentada hoje ao governador, que solicitou ajustes com relação à economicidade. A empresa vai ficar responsável pela tecnologia e revitalização do cabeamento e cabines.

Já as obras civis para recuperação das seis estações do sistema, que incluem instalações hidráulicas e sanitárias, ar-condicionados e revestimentos – serão realizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Obras. Com recursos oriundos da concessão dos serviços de saneamento, essa fase das intervenções está orçada em R$ 10 milhões e deve durar de 10 a 12 meses.

“A reunião foi importante do ponto de vista técnico. Vimos de perto o funcionando da fábrica. Esperamos que as obras estejam com força total no ano que vem. Em relação às intervenções de obra civil, lançaremos o edital de licitação em dezembro”, explicou o secretário Infraestrutura e Obras, Max Lemos.

Dez mil pessoas beneficiadas

Com percurso total de 3,5 quilômetros e 152 gôndolas, o teleférico beneficia 10 mil moradores das comunidades de Bonsucesso, Adeus, Baiana, Alemão, Itararé e Palmeiras. No total, o deslocamento dura 16 minutos.

Os secretários da Casa Civil, Nicola Miccione, de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, e do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, também participaram da visita à fábrica da Poma.

Foto: Divulgação