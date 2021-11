Um ônibus de turismo com destino a Paraty tombou na manhã deste sábado (dia 13) na Rodovia Oswaldo Cruz, em São Luiz do Paraitinga (SP), deixando pelo menos seis passageiros mortos. Ao todo, 67 pessoas, incluindo o motorista, viajavam na condução. O acidente ocorreu após o veículo ser parado pela Polícia Rodoviária na Serra e precisar retornar, uma vez que a passagem de ônibus é proibida no trecho. Foi no retorno que o motorista teria perdido o controle e tombado.

De acordo com as primeiras informações, uma das pessoas mortas era uma criança, que seria filha do motorista do ônibus. Os passageiros feridos foram divididos entre a Santa Casa de Ubatuba, o Hospital Regional de Taubaté e o Pronto Socorro de São Luiz do Paraitinga.

O resgate contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e do Samu.

Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros