Uma briga entre sogro e genro terminou com um homem, de 41 anos, esfaqueado na noite de sexta-feira (dia 12) em Barra Mansa. O fato ocorreu em uma casa, na Rua 13 de Maio do bairro Boa Vista I. Segundo as primeiras informações, os dois estariam bebendo juntos e matando porcos quando começaram a discutir. Com a discussão mais exaltada, o sogro teria golpeado o genro com uma faca e fugido posteriormente.

A vítima foi levada para a Santa Casa de Misericórdia e não corre risco de morte. Policiais militares estiveram na unidade de saúde para orientar o rapaz a registrar ocorrência após a alta, mas o mesmo não demonstrou interesse em denunciar o sogro, que até o momento dessa publicação ainda não foi localizado.